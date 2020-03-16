"Газпром" приостановил поставку газа по "Силе Сибири"

Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай приостановлены на две недели, на газопроводе проводят профилактику, сообщает "Газпром".

"Сегодня в 05:00 часов по московскому времени на газопроводе "Сила Сибири" начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля", — отмечает "Газпром".

Сроки проведения профилактики согласованы с китайской компанией CNPC. Плановую профилактику оборудования и систем газопровода осуществляют два раза в год — весной и осенью.

Газопровод "Сила Сибири" введен в строй 2 декабря 2019 г. В 2019 г. по трубе поставлено 328 млн кубометров газа (по 11 млн кубометров в сутки).