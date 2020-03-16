Разработчики WhatsApp передумали насчет самоудаляющихся сообщений

Издание WABetaInfo, которое следит за появляющимися в предварительных версиях WhatsApp изменениями, поделилось очередной находкой. В последней бета-версии популярного мессенджера появилась функция отправки автоматически удаляющихся по прошествии определенного времени сообщений.

Функция, появления которой в финальной версии WhatsApp ожидают уже не первый год, реализована не совсем так, как раньше. Какое-то время назад разработчики решили внедрять ее только для групповых чатов, но теперь, в бета-версиях 2.20.83 и 2.20.84, она доступна и в переписке один-на-один.

Функция называется "Delete messages" и активируется в индивидуальных настройках чата (там же, где отключаются уведомления). Доступны разные периоды "жизни" сообщений - 1 час, 1 день, неделя, месяц или год. "Самоликвидация" настраивается для всего чата, то есть запрограммировать удаление какого-то отдельного сообщения нельзя.

После включения функции рядом с временем отправки отправки сообщения появляется значок часов. Когда именно "Удалять сообщения" появится в финальной версии мессенджера, неизвестно.