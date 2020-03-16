Нурмагомедов: закройте нас с Фергюсоном на арене, и вы узнаете чемпиона

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на информацию о возможном переносе его титульного поединка с американским бойцом Тони Фергюсоном.

"Просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона", — написал Хабиб в своем личном Instagram-аккаунте свое решение сложившейся ситуации с распространением коронавируса.

Накануне стало известно о том, что власти Нью-Йорка, где 18 апреля и планировалось проведение боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном, сообщили о запрете проведения массовых мероприятий численностью более чем 500 человек.

Впрочем, глава UFC Дэйна Уайт дал понять – бой в любом случае состоится. На данный момент организация находится в поисках нового места проведения чемпионского боя.