В Уфе за несколько месяцев возведут инфекционную больницу

Глава Башкортостана Радий Хабиров распорядился построить в Уфе быстровозводимую инфекционную больницу. На возведение дано меньше года.

На сегодняшний день в республике с подозрением на коронавирус госпитализированы 34 человека, более 300 находятся под наблюдением участковых врачей на дому, уточняет ГТРК "Башкортостан".

Минпросвещения России рекомендовало регионам с 16 марта по желанию переводить школьников на дистанционное обучение. В республике до 20 апреля официально запрещено проведение массовых мероприятий.

Напомним, с начала марта сдать анализы на коронавирус можно в Башкирии. Раньше взятые у местных пациентов пробы приходилось отправлялись в новосибирскую лабораторию. Сейчас реагенты для исследования появились в Уфе.

Ранее, 10 февраля на еженедельном совещании в Правительстве и на заседании оперативного штаба.было принято решение создать карантинную зону по коронавирусу для туристов, прибывающих из Китая.