Авиасообщение Азербайджан - Уфа приостановлено из-за коронавируса

Авиасообщение Азербайджаном — Уфа пристановлено из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает ГТРК "Башкортостан". Решение о приостановке авиаперелетов из Азербайджана в несколько российских городов принято оперативным штабом при правительстве республики. Полеты по направлению Баку – Уфа – Баку будут временно прекращены с 17 марта. Их осуществляет авиакомпания "Азербайджанские авиалинии". Также на время перестанут летать самолеты в Баку из Казани, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Сургута, Красноярска.

Правда, рейс Уфа — Баку авиакомпании NordStar, запланированный на 20 марта, пока не отменен. Более того, билеты на него можно купить. Информацию о рейсе подтвердили и в справочной аэропорта Уфы.

Все эти ограничения в числе прочих вводятся из-за угрозы распространения коронавируса. Как напоминают "Вести", с сегодняшнего дня приостановлен рейс Уфа – Вена – Уфа авиакомпании Utair.

По последним данным, в Азербайджане коронавирусом заражены 23 человека. Один больной скончался, шестеро выздоровели. В Башкотостане ни одного подтвержденного случая заболевания нет, 34 человека госпитализированы с подозрением на вирус. Сегодня стало известно, что в Уфе планируется построить новую инфекционную больницу. Быстровозводимое медучреждение построят меньше чем за год.