Страховщиков обяжут проверять операторов техосмотра

В рамках реформы системы государственного техосмотра в Минэкономики подготовили новый проект правил проверки операторов и контроля за их деятельностью: нынешние правила признаны устаревшими. Страховщики смогут, например, лишать операторов аккредитации.

Новые правила предусматривают, к примеру, наделение Российского союза автостраховщиков полномочиями по проверке соблюдения требований к техническим экспертам или работу операторов по работе с информационной системой - базой данных о проходивших техосмотр автомобилях.

Кроме того, РСА сможет организовывать внезапные выездные проверки операторов техосмотра, основываясь на информации, источником которой могут быть как местные органы власти, так и "сигналы" от граждан или СМИ. В свою очередь, операторам новая система дает возможность жаловаться на решение РСА в так называемую комиссию по апелляции - ей придется разрешать спорные вопросы, которые, весьма вероятно, будут возникать во множестве.

Участники сферы техосмотра заявили изданию "Коммерсант", что новые правила представляют собой бесполезный документ. По мнению работающих на этом рынке, РСА и так уже показал себя не с лучшей стороны, так как сейчас системы техосмотра практически не существует: диагностические карты некоторые страховые компании просто продают вместе с полисами. А новые правила РСА может использовать для выдавливания неугодных операторов с рынка.

Очередная реформа системы техосмотра в России должна быть завершена уже летом нынешнего года: ее основная цель - как раз борьба с повсеместной продажей диагностических карт.