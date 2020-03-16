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МЧС 52 минуты назад

16 марта 202011:11

Причиной гибели семерых человек в Иркутской области стала неисправная электропроводка

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В поселке, расположенном в Иркутской области, в понедельник загорелся частный дом. Инцидент произошел в Усть-Уде 16 марта.

На месте пожара погибли трое взрослых. Позже в больнице от отравления угарным газом скончались четверо детей возрастом от года до 8 лет.

 

По предварительным данным, причиной возникновения огня стала неисправная электропроводка. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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