Причиной гибели семерых человек в Иркутской области стала неисправная электропроводка

В поселке, расположенном в Иркутской области, в понедельник загорелся частный дом. Инцидент произошел в Усть-Уде 16 марта.

На месте пожара погибли трое взрослых. Позже в больнице от отравления угарным газом скончались четверо детей возрастом от года до 8 лет.

По предварительным данным, причиной возникновения огня стала неисправная электропроводка. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".