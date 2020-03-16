Врачи: старые методы борьбы с COVID-19 могут повлиять на сердце, почки и половые органы

Китайские ученые выяснили, что коронавирус COVID-19 может дать осложнения на сердце, почки и половые органы.

Как сообщает ТАСС, молекулярные биологи пришли к выводу, что коронавирус способен проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другой белковый вырост молекулы CD147. Борьба с вирусом через этот белок может негативно повлиять на органы. "Мы выделили еще один рецептор, чьи молекулы атакует вирус, что расширяет возможный арсенал средств для подавления инфекции", — пишут ученые.

Также опыты показали, что уже созданные препараты от малярии и атипичной пневмонии могут помочь в борьбе с коронавирусом.

Вспышка нового коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Всего случаи заражения были выявлены в 110 странах. ВОЗ признала ситуацию пандемией. По последним данным, заразились свыше 170 тысяч человек, чуть более 6,5 тысячи умерли.

В России вводятся дополнительные меры по борьбе с распространением заболевания. Премьер-министр России Михаил Мишустин возглавил координационный совет при правительстве. Некоторым отраслям дадут налоговые каникулы, будет запущена система постоянного онлайн-оповещения россиян. Кроме того, в понедельник была закрыта граница с Белоруссией.