Банк Кореи снизил процентную ставку до рекордно низкого уровня

Центральный банк Южной Кореи на экстренном заседании снизил ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня на фоне растущей обеспокоенности рынков по поводу последствий коронавируса.

Банк Кореи снизил семидневную ставку РЕПО на 50 базисных пунктов до 0,75%.

Это первое экстренное заседание Банка Кореи по вопросам монетарной политики с октября 2008 года, когда четвертая по величине экономика Азии переживала мировой финансовый кризис.

"Совет по денежно-кредитной политике оценил, что денежно-кредитная политика должна быть дополнительно смягчена, чтобы уменьшить волатильность финансового рынка и сократить влияние на рост и инфляцию", — говорится в заявлении регулятора.

До этого ставка была снижена в июле и октябре прошлого года.

Решение Банка Кореи последовало за экстренным снижением ставки ФРС США. Ведущие центробанки мира активизируют усилия, чтобы поддержать экономику и успокоить рынки в условиях пандемии коронавируса COVID-19.