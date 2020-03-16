Вести.net: Apple Store закрыли везде, кроме Китая

Коронавирус продолжает атаковать ИТ-бизнес. Компания Apple из-за эпидемии до 27 марта закрыла магазины во всех странах за исключением Китая. Напомню, что к подобным мерам компания Стива Джобса уже прибегала в Поднебесной, 1 февраля этого года Apple закрыла магазины в Китае из-за вспышки коронавируса, а к 13 марта все App Store в стране возобновили работу. По словам главы компании Тима Кука, таким образом, ограничивая скопления людей Apple борется с распространением коронавируса нового типа COVID-2019.

Чуть ранее сообщалось о новых инструкциях для сотрудников App Store в связи с коронавирусом. Cотрудникам магазинов запретили предлагать посетителям примерять часы и наушники. Кроме того, компания сократила количество кресел в торговых залах, чтобы люди не находились слишком близко друг к другу. А теперь вовсе закрыла офлайновые магазины. При этом интернет-магазин и приложение App Store продолжает работать уточнили в компании. Кроме того, руководство перевело сотрудников на дистанционную работу.

Обратная сторона эпидемии - у игр Fortnite и Call of Duty существенно выросла аудитория. В Италии на фоне закрытия школ, магазинов, ресторанов интернет-провайдеры рапортуют об увеличении на 70% интернет-трафика, который приходится именно на онлайн-игры, в частности Fortnite. Разработчик игры Activision сообщает, что их новое продолжение игры Call of Duty Warzone, вышедшее в конце прошлой недели привлекло рекордные 15 млн человек в первые четыре дня. Аналитики также отмечают, что примерно вдвое увеличилось количество зрителей игр на платформе видеотрансляции Twitch.

Сайт с контентом для взрослых Pornhub также сообщает о росте трафика в среднем по Европе на 6,6%. Лидером в этом топе является Италия, на сайт здесь заходят на 14% чаще обычного, что вполне объясняет тем, что Pоrnhub открыл итальянцам бесплатный доступ по премиум-подписке до апреля.

Фотосервис Instagram по-своему пытается остановить распространение дезинформации о пандемии коронавируса. Платформа начинает показывать ссылки на информацию от Всемирной организации здравоохранения и местных министерств здравоохранения прямо в новостной ленте пользователей. Приоритет в рассылке будет выделен странам наиболее пострадавшим от заболевания. Также Instagram уже заблокировал поиск эффекта дополненной реальности, связанных с COVID-19 и продолжает вести политику активной борьбы за ложную информацию в сервисе, удаляя хэштеги и посты, в которых рекламируются поддельные лекарства или методы предотвращения вируса. Подобные меры ранее уже применили компании Apple, Google и Amazon в своих онлайн-магазинах и магазинах приложений.