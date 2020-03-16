Во Внукове пьяная пассажирка перекусала полицейских

В московском аэропорту Внуково женщина в состоянии опьянения ударила и укусила полицейских, возбуждено уголовное дело.

Как сообщила представитель столичного управления на транспорте СКР Елена Марковская, речь идет о пассажирке самолета, готовившегося к вылету по маршруту Москва — Пхукет.

В отношении правонарушительницы 1984 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РФ.

По информации пресс-службы транспортного управления МВД, два пассажира громко разговаривали, нецензурно выражались, игнорируя замечания бортпроводников.

Командир экипажа принял решение отказать им в перелете из-за неадекватного поведения. Паре предложили самостоятельно покинуть салон самолета и проследовать в дежурную часть отдела полиции.

Когда к дебоширам подошли сотрудницы полиции, женщина сбила с обмундирования одной из них видеорегистратор и нагрудный знак, после чего укусила ее за запястье.

Вторую сотрудницу полиции хулиганка несколько раз ударила ногой.