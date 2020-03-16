Президент Ла Лиги: склоняемся к досрочному завершению чемпионата Испании

Глава чемпионата Испании по футболу Хавьер Тебас прокомментировал дальнейшую судьбу турнира, в котором наступила пауза, связанная с пандемией коронавируса. Функционер признался, что дальнейшее проведение Примеры под вопросом.

"За выходные я переговорил с европейскими организациями и президентами испанских клубов, ведь нам нужно все скоординировать. Наступает очень важная неделя. Я общался с главами итальянской, немецкой и других лиг – нам нужно согласовать календари".

"Возможно ли определение чемпиона Испании через плей-офф? Сейчас мы склоняемся к тому, что не собираемся доигрывать этот чемпионат, — признается Тебас, слова которого приводит COPE. – Эта неделя во всей Европе может вместить в себя много важных решений".