"Так получилось": Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", — сообщила в своем "Инстаграме" главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Меньше полугода назад она родила дочку Маро, которая стала третьим ребенком в семье Симоньян и ее супруга – режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

У них также растут дочь Марьяна, которой 6 лет, и 5-летний сын Баграт.

"Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов", — написала Симоньян в своем сообщении и призналась, что "раз уж так получилось", то она не может воспринимать это иначе, как благословение.

Главный редактор RT также отметила, что личное для нее "аборт всегда был невозможен".

Несколько месяцев назад Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян были гостями программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", в которой рассказали, в частности, о своем необычном знакомстве.