Свободное посещение в столичных школах: как проходит дистанционное обучение

В Москве с 16 марта из-за опасности распространения коронавируса COVID-19 введено свободное посещение школ. Отправлять ли детей на занятия, решают родители. Обычные уроки будут продолжаться, но для тех, кто остается дома, должно быть организовано дистанционное обучение.

На входе в школу учеников встречают педагоги с уже знакомыми детям бесконтактными термометрами. Московские школы после введения режима свободного посещения опустели, но не сильно. В средней общеобразовательной школе в Бибиреве на дистанционное обучение перешло 17 процентов учеников. Некоторых родителей перевели на работу из дома, и они оставили при себе детей.

Указ мэра Москвы о вводе свободного посещения школ вышел в пятницу вечером. За выходные учителя успели подготовиться к переходу на дистанционное обучение. Система Московской электронной школы позволяет сделать это без потери в качестве образования.

В системе Московской электронной школы ученик, находясь дома, может получать ссылки на задание, выполнять их и автоматически получать правильный ответ. По необходимости учителя могут записать видеоролик с объяснением нового материала. Также ребенок может прослушать лекцию преподавателя, который разрабатывал курс.

Ольга Серова, преподаватель математики, ведет урок при помощи видеоконференции. Она пишет на специальной доске уравнение, а решить его может ученик из дома.

Для того, чтобы перейти на дистанционное обучение, родителям достаточно предупредить об этом руководство школы. Это можно сделать через электронный дневник или написать заявление и отправить классному руководителю. Режим свободного посещения школ будет действовать до особого распоряжения мэра столицы.