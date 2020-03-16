Человеческие кровеносные сосуды начали выращивать в организме свиней

Команда исследователей из Университета Миннесоты опробовала новый подход к выращиванию человеческих кровеносных сосудов. Он позволит получить неограниченное количество сосудов для трансплантации, при этом риск отторжения будет сведён к минимуму.

Учёным давно известно, что физиология человека имеет много общего с физиологией свиней, поэтому последние часто выступают моделями для разработки и тестирования различных препаратов и стратегий лечения.

В ходе новой работы команда попробовала вырастить человеческие кровеносные сосуды в организме свиньи.

Специалисты получили зрелые клетки кожи пациента и перепрограммировали их в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), дающие начало эндотелиальным клеткам. Последние, напомним, выстилают внутреннюю поверхность сосудов.

Полученные ИПСК вводили в эмбрион свиньи, а его подсаживали к суррогатной матери.

В первой фазе испытания зародыш развивался в течение 27 дней. Никаких нецелевых эффектов не было обнаружено, все эндотелиальные клетки были человеческого происхождения.

Команда полагает, что доказала состоятельность своей концепции, и теперь ожидает одобрения для дальнейшего исследования эмбриона на более поздних стадиях беременности.

По задумке учёных, их методика позволит получать жизнеспособных поросят с кровеносными сосудами, которые будут точно соответствовать сосудам каждого конкретного пациента, ожидающего трансплантации. Таким образом, после операции человеку не нужно будет принимать иммунодепрессанты — препараты для искусственного угнетения иммунитета.

Авторы надеются, что их подход поможет пациентам с многими хроническими и неизлечимыми заболеваниями, требующими пересадки органов, а также пациентам с повреждением периферических артерий, к примеру, вследствие курения или диабета (во многих случаях такой недуг приводит к ампутации конечностей).

Научная статья по итогам этой работы представлена в журнале Nature Biotechnology.

Кстати, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали об универсальных бесклеточных кровеносных сосудах и о протезах сосудов с клетками пациентов и лекарствами.