Погба сообщил "МанЮнайтед" о желании уйти в "Ювентус"

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба встретился с руководителями клуба и сообщил им о своем намерении покинуть команду. Француз дал понять, что его позиция по этому вопросу осталась неизменна.

Погба хочет вернуться в итальянский "Ювентус" и именно вариант с туринцами является для него предпочтительным, сообщает "Спорт-экспресс". Впрочем, у клуба по-прежнему по условиям контракта есть пункт, согласно которому он может продлить договор до 2022 года.

Если же боссы "МЮ" все-таки согласятся продать полузащитника, то может пойти на снижение своих требований за него. За француза в "Юнайтед" хотят выручить 150 миллионов евро, но "Юве" предлагал 100 миллионов.

Напомним, что в нынешнем сезоне Погба залечивал травму, а в январе и вовсе перенес операцию. Из-за этого он в общей сложности сыграл семь матчей, в которых совершил две голевые передачи.