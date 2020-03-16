Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского "Новомета"

Вхождение госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco в капитал "Новомета" откладывается: Саудовская Аравия могла получить долю в одном из крупнейших в России производителе оборудования для нефтедобычи.

Сделака приобретению консорциумом РФПИ и саудовской Saudi Aramco 30,76% в "Новомете" откладывается. Об этом сообщил ТАСС представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Сделка приостановлена на неопределенный срок из-за изменившейся макроэкономической ситуации", — пояснил представитель фонда.

Ранее газета "Коммерсантъ" предположила, что среди причин срыва сделки — позиция "Роснефти", которая остается одним из крупнейших клиентов "Новомета". С 6 марта Саудовская Аравия ведет ценовую войну против России на рынке нефти, предлагая 20-процентные скидки.

В "Роснефти" опровергли информацию газеты. "Необоснованные выводы статьи о том, что "Роснефть", якобы, противодействовала сделке между акционерами компании "Новомет", не соответствуют действительности", — отмечается в заявлении компании.

В ноябре 2019 года комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила сделку по вхождению в капитал "Новомета" группы инвесторов с участием Saudi Aramco, саудовского фонда PIF и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ): было одобрено соглашение о приобретении саудовскими компаниями 20,5% в "Новомете" за 5 миллиардов руб. и 10,2% — РФПИ за примерно 2,5 миллиарда руб.

В октябре 2019 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал ряд соглашений о совместных проектах с Саудовской Аравией, среди которых и была сделка по "Новомету".