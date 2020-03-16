Бизнесмен разбил голову девушке за неправильную парковку у его магазина

В Ессентуках владельца магазина возмутила неправильная парковка автомобиля. Выяснение отношений с девушкой, сидевшей за рулем, перешло в рукопашную.

Инцидент произошел в субботу, 14 марта, на улице Ермолова. Издание "Победа26" сообщило, что в магазин пострадавшая не собиралась, а просто ждала в своей машине знакомого, затруднив доступ ко входу в торговое заведение.

В результате инцидента потерпевшую с разбитой головой забрала скорая, при этом девушка пригрозила агрессивному бизнесмену, и он вызвал охрану и сбежал, не дожидаясь приезда полиции.

О состоянии пострадавшей не сообщается.