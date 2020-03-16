Евросоюз отклонил предложение Британии о быстрой договоренности по финансовым услугам

Глава европейского департамента финансового регулирования отклонил призывы Великобритании урегулировать правила доступа Лондона на рынки к концу июня, предупредив, что решения Брюсселя будут зависеть от того, насколько Великобритания хочет отклониться от правил ЕС, пишет The Financial Times.

Канцлер Великобритании Риши Сунак в прошлом месяце призвал к быстрому прогрессу в предоставлении так называемых прав эквивалентности для предоставления финансовых услуг.

В письме Валдису Домбровскису, одному из исполнительных вице-президентов Европейской комиссии, он утверждал, что "Великобритания и ЕС должны иметь возможность быстро проводить оценки эквивалентности", учитывая, что в настоящее время они имеют идентичные финансовые правила.

Но в ответе Домбровскис сообщил, что Брюссель никогда не соглашался с тем, чтобы решения были приняты к 30 июня.

В письме представителя Еврокомиссии от 13 марта говорилось, что политическая декларация о будущих отношениях, подписанная Великобританией и ЕС в прошлом году, только обязывает обе стороны попытаться завершить свои оценки регуляторных систем друг друга к этой дате.

"Как согласовано в политической декларации, это означает, что необходимо проводить оценки, а не принимать политические решения к этой дате", — написал Домбровскис.

В ответе говорится, что оценка ситуации в Великобритании Брюсселем будет перспективной с учетом "любых расхождений британских правил с правилами ЕС".

Это только усилит в Британии разочарование тем, что будущая система доступа на рынки финансовых услуг будет основана на эквивалентности, системе, которая зависит от односторонних решений Брюсселя, которые могут быть отменены.

Евросоюз неоднократно отклонял британские запросы о более стабильном решении.

Эквивалентность основана на оценке комиссией моделей регулирования и надзора в других странах. Хотя позитивные решения не обеспечивают всестороннего доступа к единому рынку, они охватывают такие важные области, как право предлагать клиринговые, торговые и инвестиционные услуги.

Осторожность Домбровскиса отражает беспокойство, вызванное заявлениями британских политиков, включая Марка Карни, действующего главы Банка Англии, по поводу того, что Британия должна отстаивать свое право отклоняться от правил ЕС после Brexit.

ЕС также хорошо осознает, что финансовое регулирование является важным источником рычагов, поскольку обе стороны продолжают дискутировать по поводу будущих отношений.

Сунак в своем письме подчеркнул, что он и его сотрудники "готовы начать работать с вашей командой в структурированном виде", представив "программу встреч для эффективной работы над имеющимися проблемами".