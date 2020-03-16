16 марта 202013:35

Раненую косулю подобрали на взлетной полосе томского аэропорта

Раненую косулю подобрали на территории томского аэропорта. Животное отправили в Центр реабилитации диких животных "Феникс". Однако из-за полученной травмы косулю нельзя будет выпустить в привычную среду обитания.

Раненое животное на взлётно-посадочной полосе заметили работники аэропорта. Они с помощью зоозащитников поймали косулю. Как рассказала редакции сайта tvtomsk.ru организатор Центра реабилитации Нина Крылова: "После того, как косуля поступила к нам, её обследовал ветеринар. Это молодая самка до трёх лет. По характеру травмы выяснилось, что примерно две недели назад она попала в капкан. Каким-то чудом выбралась из него", — отмечает Нина Крылова.

По мнению сотрудников центра, характер травмы не позволит Уле — так назвали косулю отправиться жить в дикой природе. Поэтому ей подберут место, возможно  в одной из томских конюшен, под присмотром человека.

Текст: ГТРК "Томск"

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