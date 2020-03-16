Вузы переходят на дистанционку, перед входом будут измерять температуру

Ряд российских вузов в Москве и регионах уже учел рекомендации Министерства науки и высшего образования для профилактики распространения нового коронавируса организовать дистанционное обучение студентов.

Осуществлять учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий с 17 марта и до особого распоряжения решено в Московском государственном университете (МГУ) именно Ломоносова.

МГТУ имени Баумана с 17 до 22 марта объявил для своих студентов неделю каникул, пока преподавательский состав будет вести подготовку для перевода на дистанционное обучение, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Кроме того, с 16 марта на дистанционное обучение перевели всех студентов МГИМО и Московский авиационный институт (МАИ).

На индивидуальный график обучения (дистанционно или очно — по выбору) своих учащихся переводит МИСиС; на дистанционное обучение переходят Российский экономический университет имени Плеханова, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе и некоторые другие вузы России, передает ТАСС.

В Минобрнауки, тем временем, создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Также вышел приказ Минобразования РФ, который обязывает руководство вузов на входе людей в здания измерять температуру, а также закупить средства дезинфекции.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире им уже заражены больше 153 тысяч человек более чем в 140 странах. Большинство из них выздоровели, скончались 5,7 тысячи человек.