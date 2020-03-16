В Киргизии ввели госрегулирование цен на 11 видов продуктов

Власти Киргизии ввели временное госрегулирование цен на отдельные виды товаров из-за распространения коронавируса.

"Ввести временное, сроком не более чем 90 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления, государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания", — отмечено в постановлении правительства Киргизии.

Государство начало регулировать цены на 11 видов продуктов, в том числе на муку, сахар и растительное масло. Цены "жестко регулируются", а в отношении спекулянтов примут меры в рамках закона. Граждане могут сообщить о фактах завышения цен по телефонам "горячей линии".

Правительство не допустит того, чтобы граждане в одиночку решали такие проблемы, а отдельные лица наживались на обычных гражданах. "Хочу подчеркнуть, что в стране имеется достаточный запас продуктов питания и других товаров первой необходимости", — отметил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 16 марта в Киргизии не выявлены случаи заболевания. Киргизия в феврале приостановила выдачу виз гражданам Китая в связи со вспышкой коронавируса.