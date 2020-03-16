ЦБ Новой Зеландии снизил ставку до рекордно низкого уровня на фоне коронавируса

Центральный банк Новой Зеландии на экстренном заседании в понедельник снизил процентную ставку на 75 базисных пунктов до рекордно низкого уровня, стремясь ограничить экономические последствия коронавируса.

"Официальная ставка по денежным средствам (OCR) снижена до 0,25% с 1% и будет оставаться на этом уровне по крайней мере в течение следующих 12 месяцев", — говорится в сообщении Резервного банка Новой Зеландии.

Пересмотр OCR должен был состояться не ранее 25 марта, однако распространение вируса заставило ЦБ Новой Зеландии действовать вслед за другими регуляторами.

В воскресенье Федеральная резервная система США экстренно снизила ставку по федеральным фондам до 0-0,25% и объявила о запуске программы скупки активов на 700 миллиардов долларов, чтобы поддержать экономику на фоне коронавируса.

"Негативные экономические последствия вируса COVID-19 продолжают расти, что требует дальнейшего монетарного стимулирования", — заявил Резервный банк Новой Зеландии.

"Негативное воздействие на экономику Новой Зеландии является и будет оставаться значительным. Спрос на новозеландские товары и услуги будет ограничен, как и внутреннее производство. Расходы и инвестиции будут сдержанными в течение длительного периода времени", — предупредил регулятор.

Центробанк также решил отложить введение новых правил капитала, которые потребовали бы от банков держать больше капитала на своих балансах. Это позволит банкам предоставить примерно на 47 миллиардов долларов больше кредитов, чем было бы, если бы новые правила вступили в силу, говорится в отдельном сообщении регулятора.