Российские оборонщики рассказали о поставках вооружения в Сербию и Индию

Россия поставила все зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" в Сербию. Как рассказал в интервью агентству "Интерфакс" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, выполнение контракт шло тяжело: в первую очередь, Соединенные Штаты пытались выкручивать руки сербам.

Напомним, Сербия заказала шесть ЗРПК в 2019 году после учений "Славянский щит". Один из этапов маневров проходил как раз на сербской авиабазе "Батайница".

Также Шугаев рассказал об контракте на поставку С-400 "Триумф" в Индию. Первый полковой комплект обещают передать заказчикам до конца 2021 года. Полностью все ЗРК должны быть отправлены в Индию до 2024 года.

Что касается локализации производства на территории заказчика, то этот вопрос пока не обсуждался. Дели нуждался в современной, эффективной системе ПВО, которую можно быстро развернуть и закрыть небо.

Зато в Индии планируют построить завод по производству автоматов АК-203 и переносных зенитных-ракетных комплексов "Игла-С".

Отдельно Шугаев остановился на поставке сухопутного и морского вооружения. Например, Индия закупает дополнительные 400 танков Т-90С до 2028 года. Помимо этого, Дели интересуется вертолетами Ка-31 и Ка-226, а позднее объявит тендер на корабли противоминной защиты, в котором будут участвовать российские тральщики проекта "Александрит-Э".