16 марта 202013:40

Российские оборонщики рассказали о поставках вооружения в Сербию и Индию

фото: МО РФ

Россия поставила все зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" в Сербию. Как рассказал в интервью агентству "Интерфакс" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, выполнение контракт шло тяжело: в первую очередь, Соединенные Штаты пытались выкручивать руки сербам.

Напомним, Сербия заказала шесть ЗРПК в 2019 году после учений "Славянский щит". Один из этапов маневров проходил как раз на сербской авиабазе "Батайница".

Также Шугаев рассказал об контракте на поставку С-400 "Триумф" в Индию. Первый полковой комплект обещают передать заказчикам до конца 2021 года. Полностью все ЗРК должны быть отправлены в Индию до 2024 года.

Что касается локализации производства на территории заказчика, то этот вопрос пока не обсуждался. Дели нуждался в современной, эффективной системе ПВО, которую можно быстро развернуть и закрыть небо.

Зато в Индии планируют построить завод по производству автоматов АК-203 и переносных зенитных-ракетных комплексов "Игла-С".

Отдельно Шугаев остановился на поставке сухопутного и морского вооружения. Например, Индия закупает дополнительные 400 танков Т-90С до 2028 года. Помимо этого, Дели интересуется вертолетами Ка-31 и Ка-226, а позднее объявит тендер на корабли противоминной защиты, в котором будут участвовать российские тральщики проекта "Александрит-Э".

Сейчас

14:09

Кремль с уважением относится к различным взглядам на поправки в Конституцию

13:53

Кремль: пока не было идей по введению чрезвычайной ситуации в России

13:09

Продажи туров в России могут полностью остановиться

09:45

Ряд отраслей получат отсрочку по налогам

09:36

В России разрешат заказывать безрецептурные лекарства онлайн

09:29

Россия закрывает границу с Белоруссией

04:31

Пожар в Иркутской области: семеро погибли, в том числе четыре ребенка

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Российский союз туриндустрии: продажи туров могут полностью остановиться

Российский союз туриндустрии: продажи туров могут полностью остановиться

23 минуты назад
Россия закрывает границу с Белоруссией

Россия закрывает границу с Белоруссией

4 часа назад
Экономисты назвали условие возникновения кризиса в России

Экономисты назвали условие возникновения кризиса в России

2 часа назад
"Аэрофлот" и РЖД отменяют рейсы в Европу и Азию

"Аэрофлот" и РЖД отменяют рейсы в Европу и Азию

7 часов назад
Врачи: старые методы борьбы с COVID-19 могут повлиять на сердце, почки и половые органы

Врачи: старые методы борьбы с COVID-19 могут повлиять на сердце, почки и половые органы

2 часа назад
"Так получилось": Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

"Так получилось": Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

1 час назад
Дочь олигарха Чигиринского объяснила карантин после Куршевеля

Дочь олигарха Чигиринского объяснила карантин после Куршевеля

2 часа назад
Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

3 часа назад
Причиной гибели семерых человек в Иркутской области стала неисправная электропроводка

Причиной гибели семерых человек в Иркутской области стала неисправная электропроводка

3 часа назад
Как коронавирус меняет финансовые привычки: 5 фактов

Как коронавирус меняет финансовые привычки: 5 фактов

2 часа назад
Сотовые операторы предупреждают: подорожание связи неизбежно

Сотовые операторы предупреждают: подорожание связи неизбежно

5 часов назад
Во Внукове пьяная пассажирка перекусала полицейских

Во Внукове пьяная пассажирка перекусала полицейских

1 час назад
За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек

За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек

11 часов назад
"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

15 минут назад
"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

18 часов назад
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

04.03.2020 12:29
Бизнесмен разбил голову девушке за неправильную парковку у его магазина

Бизнесмен разбил голову девушке за неправильную парковку у его магазина

1 час назад
Бурятский уикенд: смешать, но не взбалтывать

Бурятский уикенд: смешать, но не взбалтывать

1 час назад
Россиянам разрешат уменьшить выплаты по ипотеке

Россиянам разрешат уменьшить выплаты по ипотеке

1 час назад
Свободное посещение в столичных школах: как проходит дистанционное обучение

Свободное посещение в столичных школах: как проходит дистанционное обучение

1 час назад
В России запретят выпуск и обращение криптовалюты

В России запретят выпуск и обращение криптовалюты

2 часа назад
В Хорватии люди моложе 40 лет могут купить дом за 11 рублей

В Хорватии люди моложе 40 лет могут купить дом за 11 рублей

2 часа назад
Год назад умерла Юлия Началова

Год назад умерла Юлия Началова

3 часа назад
Россию ждут резкие перепады температуры

Россию ждут резкие перепады температуры

3 часа назад
На заднем дворе мексиканского ранчо найдена столица королевства майя

На заднем дворе мексиканского ранчо найдена столица королевства майя

3 часа назад
Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

3 часа назад
Бегущие из Европы украинцы штурмуют границу

Бегущие из Европы украинцы штурмуют границу

3 часа назад
Ряд отраслей получат отсрочку по налогам

Ряд отраслей получат отсрочку по налогам

4 часа назад
Астрономы: с Полярной звездой что-то не так

Астрономы: с Полярной звездой что-то не так

4 часа назад
В России разрешат заказывать безрецептурные лекарства онлайн

В России разрешат заказывать безрецептурные лекарства онлайн

4 часа назад
Жительница Саратова родила в гостях и бросила ребенка умирать в туалете

Жительница Саратова родила в гостях и бросила ребенка умирать в туалете

4 часа назад
Бразильские футболисты не хотят играть из-за коронавируса. Они вышли на матч в масках

Бразильские футболисты не хотят играть из-за коронавируса. Они вышли на матч в масках

5 часов назад
Полиция вернула в Коммунарку женщину, сбежавшую с карантина

Полиция вернула в Коммунарку женщину, сбежавшую с карантина

5 часов назад
Дорогая дорога домой: россияне берут кредиты, чтобы вернуться из Марокко

Дорогая дорога домой: россияне берут кредиты, чтобы вернуться из Марокко

5 часов назад
Эпидемия коронавируса обрушила промпроизводство в КНР

Эпидемия коронавируса обрушила промпроизводство в КНР

7 часов назад
В Белом доме всем посетителям будут измерять температуру

В Белом доме всем посетителям будут измерять температуру

7 часов назад
8 курортов России, которым не страшен коронавирус

8 курортов России, которым не страшен коронавирус

7 часов назад
Евро-2020 перенесут: Италия хочет доиграть чемпионат страны

Евро-2020 перенесут: Италия хочет доиграть чемпионат страны

7 часов назад
Сильнейший снегопад на Камчатке корректирует жизнь полуострова

Сильнейший снегопад на Камчатке корректирует жизнь полуострова

7 часов назад
Топ-10 стран с самой развитой промышленностью в мире

Топ-10 стран с самой развитой промышленностью в мире

8 часов назад
В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

8 часов назад
ФРС не ограничилась ставкой

ФРС не ограничилась ставкой

8 часов назад
"Известия": со следующего года пенсии начнут начислять автоматически

"Известия": со следующего года пенсии начнут начислять автоматически

9 часов назад
"Девушка Бонда" Ольга Куриленко заболела коронавирусом

"Девушка Бонда" Ольга Куриленко заболела коронавирусом

12 часов назад
В школах для одиннадцатиклассников пройдут ВПР по физике и биологии

В школах для одиннадцатиклассников пройдут ВПР по физике и биологии

12 часов назад
Присяжные затравили Вайнштейна, чтобы с ними не сделали того же

Присяжные затравили Вайнштейна, чтобы с ними не сделали того же

15 часов назад
Как Донбасс строит мир во время гражданской войны

Как Донбасс строит мир во время гражданской войны

15 часов назад
Падение бирж: такого не было со времен Великой депрессии

Падение бирж: такого не было со времен Великой депрессии

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку