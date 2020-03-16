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Валютные колебания 46 минут назад

16 марта 202015:56

Нацбанк Казахстана прекратил интервенции: курс упал, обменники не работают

Нацбанк Казахстана прекратил интервенции: курс упал, обменники не работают

Центробанк Казахстана сегодня сохранил ставку неизменной и объявил о рыночном образовании курса национальной валюты — тенге.

Отправка тенге в "свободное плавание" привела к недостатку валюты в обменных пунктах. Население бросилось скупать валюту и это усилило падение курса тенге. Банки и обменные пункты только покупают валюту, но не продают.

Нацбанк Казахстана сегодня заявил о прекращении интервенций. Регулятор ранее проводил интервенции, продавая валюту на бирже Казахстана. Это позволило укрепить обменный курс тенге с 6 по 13 марта 2020 года: доллар снизился на 6,1% до 405,62 тенге за доллар США.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня валютные торги закрылись с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов. Курс доллара вырос на 7%, или на 39 тенге, до 434,68 тенге.

В обменных пунктах Казахстана курс доллара превысил 440 тенге.

"С настоящего момента, с учетом новых фундаментальных реалий, Национальный банк намерен способствовать формированию равновесного курса в соответствии с политикой свободного курсообразования и инфляционного таргетирования", — отмечается в заявлении ЦБ.

Экономика Казахстана с 6 марта оказалась под давлением падающей цены нефти, от которой зависит наполнение бюджета страны.  ЦБ Казахстана 10 марта 2020 года повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. Это "оказало превентивное воздействие на распространение паники на рынках и внесло своевременные коррективы в стратегии рыночных агентов, что позволило ограничить возникающие инфляционные риски и защитить стоимость тенговых активов", — отмечает ЦБ страны.

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