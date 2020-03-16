Костромской губернатор поручил главам районов сесть в лодки, если потребуется

Костромские чиновники сядут в лодки, если потребуется. Такую инициативу выдвинул губернатор в связи с надвигающимся паводком. Сергей Ситников обязал глав районов лично выезжать к людям, живущим на подтопленных территориях.

На еженедельном областном совещании губернатор Костромской области заявил: "Традиционно подтопляемые населенные пункты будут какое-то время оставаться отрезанными от большой земли. Везде в обязательном порядке должно быть участие руководителя. Не подчиненных посылайте, а выезжайте сами, вникайте во все проблемы, вмешивайтесь. И добивайтесь, чтобы проблем у людей, отрезанных от большой земли, не возникало".

На сегодняшний день, по данным спасателей, зафиксировано три подтопленных участка — в Судиславском, Пыщугском и Кадыйском районах. Сообщение прервано с пятью деревнями, где проживает более 55 человек. Как передает ГТРК "Кострома", пока жители обеспечены достаточным запасом продуктов, медикаментов и дров. Сотовая связь работает без сбоев. В село Михайловица Пыщугского района направлена пожарная машина и мотопомпа.