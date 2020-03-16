Ребенок получил ожоги от сухого льда во время празднования дня рождения

В Москве ребенок получил ожоги от сухого льда. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в этой связи ведется проверка.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения.

"Аниматор, демонстрирующая химическое шоу, вылила сухой лед на голову именинника, в результате чего он получил ожоги", – рассказал собеседник агентства.

Ранее аналогичный инцидент произошел во время празднования дня рождения в бане. 28 февраля блогер Екатерина Диденко с компанией отмечала день рождения в одном из банных комплексов, расположенном на юге Москвы. В какой-то момент в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, чтобы создать эффект тумана. В результате в закрытом помещении возникло облако углекислого газа. Надышавшись им, семь человек пострадали, трое погибли.