Нефть и рубль рухнули, но экономисты советуют ЦБ не повышать ставку

На рынке ждут заседание совета директоров ЦБ РФ, которое 20 марта должно решить судьбу ставки для экономики — стоимость кредитов, которые могут получить и население, и бизнес.

Ранее сделанные прогнозы об ухудшении ситуации сбываются. Мировые Центробанки снижают ставки, чтобы наполнить экономику дешевыми кредитами и помочь компаниям выбраться из кризисной ситуации из-за падения спроса на продукцию, карантинных ограничений.

Сегодня доллар на Московской бирже вырос на 2,5 руб. — и поднялся выше 75 рублей, курс евро – почти на 4 руб. и превысил 84,3 руб. Ослабление валюты последовало за сегодняшним обвалом цены нефти на 8-9%. Сейчас нефть торгуется ниже $31 за бочку европейского эталона Brent в Лондоне, и $29 за баррель американского эталона WTI – в Нью-Йорке.

Российские экономисты предостерегают от возможного повышения ставки. В кризис 2014-2015 года российский регулятор повышал ставку при обвале цен на нефть и снижении курса рубля.

Аналитики сейчас считают неправильным повышение ставки, если на это решится ЦБ.

"Подъем ставки в нынешних условиях не спасет рубль, но создаст лишнее напряжение и давление на ликвидность и нормативы. В таких условиях, если есть цель не допустить спекуляции, логичнее было бы скоординировать с Московской биржей увеличение гарантийного обеспечения по операциям с валютой, в том числе на FORTS", — заявил Дмитрий Александров, начальник управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал".

Такого мнения придерживаются и в ряде крупнейших банков.

"Наблюдаемый кризис характеризуется повсеместным спадом экономической активности в мире", — пояснил Денис Попов, главный аналитик ПСБ.

"Если на активность внешнего спроса власти страны повлиять не могут, то поддержка совокупного внутреннего спроса вполне реалистичная задача, — почеркнул он. — Повышение ключевой ставки будет оказывать негативное влияние не только на конечный спрос домохозяйств (в последние годы его прирост был обеспечен высокой кредитной активностью населения), но и усилит спад инвестиций (как минимум краткосрочный, по всей видимости, неизбежен)".

По мнению Попова, наилучшим решением, при условии завершения пандемии к середине года, станет обеспечение стабильности ключевой ставки.

"По нашим предварительным оценкам, при сохранении ключевой ставки, экономике России удастся избежать рецессии в текущем году, но темпы роста реального ВВП могут минимальными (0-0,5%)", — подчеркнул главный аналитик ПСБ.

Снижение курса рубля и цены нефти "приведет к ускорению инфляционных процессов и превышению таргета, установленного Банком России в 4%", — прогнозируют в рейтинговом агентстве "Эксперт РА".

Такая ситуация может заставить ЦБ повысить ключевую ставку на 1-1,5 процентных пункта до конца 2020 года. В этом случае темп российской экономики (ВВП) достигнет нуля, тогда как ранее ожидался рост на 1%.