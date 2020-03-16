"Пошла на голос": Илона Броневицкая вспомнила, чем ее зацепил отец Стаса Пьехи

"Я была жестока, молода, глупа и делала, как считала нужным". Так в "Судьбе человека" говорит о себе Илона Броневицкая, вспоминая период после развода своих знаменитых родителей – певицы Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого.

Тогда, вспоминает Илона, она поддержала позицию отца, чем сделала больно своей матери. Более того: Броневицкая вспоминает, как в пылу ссоры говорила Пьехе, что она ее "суррогатная" мать, которая только родила, а вырастила и всему научила ее бабушка.

Тогда она была подростком с позицией максималистки, и давала обещание, что сама будет хорошей матерью. Однако годы спустя аналогичные слова она услышала от собственного сына – Стаса Пьехи.

После победы на всесоюзном конкурсе "Ялта-88" Илона Броневицкая заняла третье место – причем, тогда она обошла Филиппа Киркорова. Началась, вспоминает певица, концертная деятельность — интересная, насыщенная, творческая жизнь.

При этом она признается, что "наверное, не была хорошей матерью никогда". "Это некоторым образом оправдано профессией, некоторым – не оправдано ничем", — рассуждает певица, признаваясь, что все равно очень любит детей.

Как отреагировала Эдита Пьеха на признание Илоны о том, что она беременна? Где она познакомилась с первым мужем — Пятрасом Герулисом, который стал отцом Стаса Пьехи?

Чем он ее "зацепил"? Сколько продлился их брак, и почему распался?

Поддерживают ли отношения Илона и Пятрас, и почему Стас носит фамилию своей знаменитой бабушки, а не отца или матери?

Какая "бегущая строка" появилась перед глазами Илоны, когда она родила сына? И о какой профессии мечтала в детстве?

В "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова – певица и телеведущая Илона Броневицкая.