Обнаружен самый дорогой Geely Atlas в России

Официально цены на популярный кроссовер родом из Китая укладываются в диапазон от 1 169 990 до 1 734 990 рублей. Однако выяснилось, что благодаря дополнительным опциям стоимость "Атласа" можно сделать вполне сопоставимой с ценой премиальных вседорожников.

Цена самого, по всей видимости, дорогого экземпляра Geely Atlas в нашей стране пробила психологическую отметку: она составляет 2 053 543 рубля. Как уточняет издание "Китайские автомобили", такой дорогой "Атлас" обнаружен у одного из столичных дилеров марки Geely.

Рост цены более, чем на 300 тысяч по сравнению с официальной стоимостью топовой комплектации кроссовера объясняется усилиями самого дилера: в автоцентре снабдили кроссовер целым рядом непредусмотренных фирменным конфигуратором опций.

К примеру, этот Atlas выкрасили в необычный серо-голубой матовый оттенок, добавив при этом яркие цветовые акценты на бамперах, порогах и решетке радиатора. Кроме того, кузов вседорожника отличается тонировкой задней полусферы и интеграцией мелкоячеистой сетки в решетку радиатора.

Что касается нюансов доработки интерьера, то основными нововведениями можно считать установку электропривода двери багажника и бортового видеорегистратора со скрытной установкой. Наконец, салон "Атласа" снабдили альтернативными текстильными ковриками. В движение такой кроссовер приводится 1,8-литровым турбомотором, который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Стоит отметить, что за сопоставимые деньги можно приобрести, к примеру, Toyota RAV4 с двухлитровым мотором и вариатором в комплектации "Комфорт" или даже BMW X1 - правда, в базовом исполнении sDrive 18i.