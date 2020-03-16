TikTok, Viber и PUBG шпионят за буфером обмена iPhone

Германский специалист по компьютерной безопасности Томми Миск не оставляет надежд убедить Apple устранить то, что эксперт считает критической уязвимостью во всех iPhone и iPad. В качестве аргумента он привел список приложений, без спроса следящих за текстом в буфере обмена устройств на iOS и iPadOS.

Об одном из аспектов этой проблемы Миск и его коллега Хадж Бакри сообщили еще в конце февраля. Как выяснилось, если скопировать в буфер обмена фото, вместе с изображением копируются и связанные с ним метаданные, среди которых — точные координаты места съемки. Эти данные в буфере обмена в течение определенного времени может незаметно считать любое запущенное приложение.

Теперь исследователи представили метод выявления программ, которые при запуске каждый раз считывают содержимое буфера обмена iPhone и iPad. Такое они называют подозрительным. В список приложений, замеченных в таком поведении, вошли TikTok, Viber, Accuweather, Hotels.com, New York Times, Russia Today и многие популярные игры, включая PUBG Mobile, Fruit Ninja и Bejeweled. Многие из этих программ даже не имеют интерфейса для ввода текста, но, тем не менее, считывают его из буфера.

Миск и Бакри пишут, что цель, с которой популярные программы от крупных разработчиков шпионят за текстовой информацией в буфере обмена, не ясна. Неизвестно и то, что происходит с текстовыми данными, когда "любопытное" приложение замечает их там. Особенно сильно такое поведение приложений должно беспокоить тех, что копирует в буфер важную информацию вроде реквизитов банковской карты или паролей. Исследователи считают, что Apple должна ограничить доступ iOS-приложениям к буферу обмена без ведома пользователя.