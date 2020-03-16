Белоруссия обсудит поставки нефти из США и стран Балтии

Белоруссия разрабатывает формат работы по поставкам нефти из США, заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Власти изучают возможность поставок нефти из США, "формат прорабатывается", речь идет о выработке переговорных позиций, отметил Тищенко, сообщает "БелТА".

Что касается возобновления трубопроводных поставок нефти в Белоруссию из портов прибалтийских стран, то "создается рабочая группа, которая смогла бы этот вопрос прокачать полностью", пояснил Тищенко.

Госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами по конкурентным ценам.

В Белорусском институте стратегических исследований (БИСИ) состоялся международный семинар, в котором приняли участие представители латвийских и литовских железных дорог, нефтеперевалочных и логистических компаний, портов, а также дипломаты. Белоруссию представили "Белнефтехим", "Белорусская железная дорога" и Ассоциация европейского бизнеса.

Стороны договорились определить наиболее оптимальный с точки зрения стоимости и времени способ возобновления работы трубопроводной системы, по которой нефть из балтийских портов пойдет в Белоруссию.

Рабочая группа изучит техническую и юридическую стороны вопроса, чтобы на этой основе подготовить межправительственной соглашение.

В конце января Белоруссия получила первую партию нефти из Норвегии — 59 цистерн объемом 3,5 тыс. тонн прибыли для переработки на заводе "Нафтан".