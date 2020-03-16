"Меня обижают, нужно за себя постоять": появилось видео с дебоширкой во Внуково

Полицейские обнародовали кадры беседы с женщиной, задержанной после дебоша на борту самолета. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 15 марта, в столичном аэропорту Внуково.

По данным пресс-службы МВД России, правоохранители получили информацию о том, что на борту воздушного судна, которое должно было вылететь в Таиланд, буянят двое пассажиров. Стражи порядка обнаружили в самолете мужчину и женщину, с явными признаками алкогольного опьянения. Возмутители спокойствия громко ругались и не реагировали на замечания.

Полицейские предложили буянам покинуть салон авиалайнера, но вместо этого пара оказала сопротивление сотрудникам МВД.

"Дама пустила в ход кулаки, сбив с обмундирования сотрудницы полиции видеорегистратор и нагрудный знак, а затем и укусила ее за запястье. Второй сотруднице полиции женщина нанесла несколько ударов ногой. Мужчина также оказал сопротивление и выражался нецензурной бранью в адрес полицейских", — подчеркнули в ведомстве.

В отдел полиции задержанных доставили в наручниках и с применением силы. В итоге в отношении них были составлены протоколы за мелкое хулиганство, и, как стало известно впоследствии, женщина стала фигурантом уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".