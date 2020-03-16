Шейла Бэйр: ФРС вкладывает деньги неправильно

Шейла Бэйр, ведущий банковский регулятор США в период мирового финансового кризиса 2007–2008 годов, сказала, что Федеральная резервная система (ФРС) должна сместить акцент на кредитование предприятий США, пострадавших из-за распространения коронавируса и потери рабочих мест, передает MarketWatch.

"Они вкладывают деньги не туда", — сказала Бэйр о беспрецедентном шаге ФРС, направленном на снижение базовых ставок до нуля и запуск программы покупки казначейских и ипотечных облигаций на 700 млрд долларов.

"Это не финансовый кризис — по крайней мере, пока", — сказала она после объявления ФРС о снижении целевой базовой ставки в США до нуля и увеличении ликвидности для банков и инвесторов на сумму 15,6 триллиона долларов в гособлигациях и 8,5 триллиона в агентских ипотечных облигациях.

"Снижение процентных ставок до нуля не поможет, если предприятия не смогут вернуть свои кредиты и у них не будет денежного потока, — сказала она. — Нам нужна помощь, особенно для малого бизнеса и людей, которые уже теряют работу".

Бэйр была назначена главой Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) президентом Джорджем Бушем-младшим в 2006 году и прослужила на этом посту пять лет. Агентство является ключевым банковским регулятором в США, занимающихся потребительскими вкладами.

Полномочия Бэйр в FDIC включали наблюдение за волной закрытия банков в связи с финансовым кризисом, а также реформирование в крупнейших кредитных учреждениях страны с ограничением их торговой деятельности.

В то время как предотвращение краха в крупных банках и американской автомобильной промышленности было непосредственным объектом программ спасения более десяти лет назад, помощь была менее всеобъемлющей и медленной, она не охватывала американские домохозяйства, что, по оценкам Брукингского института, привело к потере 8,7 миллионов рабочих мест, более 8 миллионов потерь прав выкупа заложенного имущества и закрытие более 500 местных банков.

"Забудьте эту схему финансового кризиса 2008 года", — сказала Бэйр.

"В 2008 году мы никогда не уделяли достаточного внимания реальной проблеме, которой были домовладельцы", — сказала она, добавив, что ей "нравится идея" недавних предложений, направленных на выделение денег домохозяйствам.

Что нужно сделать? "Они должны проявить творческий подход", — сказала Бэйр об усилиях правительства по смягчению удара по американскому бизнесу и домашним хозяйствам.

Для этого, по ее мнению, ФРС должна начать предлагать правительствам помощь, чтобы помочь банкам кредитовать отрасли, пострадавшие от двойного удара пандемии, таких как авиалинии, и недавнего обвала цен на нефть после того, как Саудовская Аравия и Россия не смогли в этом месяце договориться о новых сокращениях добычи нефти.