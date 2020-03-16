Два человека пострадали в результате ДТП со скорой помощью в Нижнем Тагиле. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент аварии с участием спешившей на вызов скорой помощи, и легковушки, произошедшей в понедельник, 16 марта, на улице Серова в Нижнем Тагиле.

Судя по кадрам, автомобиль медиков выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего в него врезался легковой ВАЗ-2114. После удара скорая протаранила стоявшую иномарку и выкатилась за пределы проезжей части.

Местные СМИ, со ссылкой на региональное ГИБДД, подтверждают, что 58-летний водитель скорой, двигавшийся с включенными проблесковыми маячками и сиреной, не убедился в безопасности маневра.

Известно, что 24-летняя женщина-фельдшер получила черепно-мозговую травму. Второй пострадавшей оказалась 69-летняя пассажирка "четырнадцатой", у нее были диагностированы ушибы грудной клетки и голени.