"Победа" прекращает полеты в Черногорию

С 18 марта 2020 года авиакомпания "Победа" приостанавливает полеты в Тиват (Черногория) в связи с решением властей Черногории о запрете въезда иностранных граждан на территорию страны, передает ТАСС.

Таким образом, из международных маршрутов у лоукостера останутся рейсы в Дубай (ОАЭ), Гюмри (Армения), Стамбул, Анталью и Аланию (Турция).

Как говорится в сообщении авиакомпании, все клиенты отмененных рейсов из Москвы в Тиват и обратно с датами вылета в период с 18 марта по 15 апреля 2020 года получат деньги за билеты в полном объеме. Период возврата составляет до 14 дней, в зависимости от условий банка — эмитента карты, отметили в "Победе".

Отмечается, что "Победа" намерена выполнит пять вывозных рейсов из Тивата в Москву с 17 по 21 марта 2020 года.

На фоне распространения коронавируса COVID-19 с 16 марта вступило в силу очередное ограничение авиасообщения. Авиаперевозчики смогут выполнять рейсы только в столицы стран — членов ЕС, а также в Лондон, Женеву и Осло из терминала F аэропорта Шереметьево. Разрешены только чартерные рейсы для возвращения граждан.

Также ограничены полеты в Китай, Южную Корею и Иран.