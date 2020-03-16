Правительство получит право замораживать цены на лекарства

Госдума ускорит работу по законопроектам, которые имеют первоочередное значение в условиях распространения коронавируса, заявил первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

В частности, Госдума 17 марта рассмотрит законопроект, который позволяет правительству в чрезвычайных ситуациях отвечать на необоснованное повышение в течение 30 дней цен на лекарства более чем на 30% и принимать решение о замораживании цен на срок до 90 дней, отметил Исаев, сообщает "Интерфакс".

Госдума может принять этот законопроект в трех чтениях уже к четвергу.

Госдума ускорит работу над тремя другими законопроектами, которые облегчат борьбу с коронавирусом, доступ к лекарствам, а также обеспечат безопасность граждан, подчеркнул Исаев.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин заявил 16 марта, что власти дополнительно выделят 300 млрд руб. на борьбу с коронавирусом.