АвтоВАЗ уже собирает и испытывает обновленную Lada Largus

Появление на рынке модернизированного семейства Lada Largus уже не за горами: по слухам, в Тольятти ежедневно сходят с конвейера один-два обновленных автомобиля. Правда, пока речь идет об опытной сборке, но кое-какие детали рестайлинга уже просочились.

Предполагается, что внешность всех моделей, входящих в семейство (а это пассажирский универсал, грузовой фургон и кросс-модификация) будет пересмотрена в фирменном X-стиле: "лицом" Lada Largus станет похожа на все прочие современные модели АвтоВАЗа.

Правда, как уточняет "Лада.Онлайн", обновление не коснется оптики (по другим данным - наоборот, коснется), двери багажника и бортов автомобиля, но зато Largus Cross должен получить оригинальную решетку радиатора и глянцевый обвес вместо нынешнего матового.

Из числа ожидаемых изменений в интерьере - новая передняя панель в стиле Renault Duster, новые руль и передние кресла (предположительно, от Lada XRAY Cross), иная панель приборов, а также доработанный список бортового оборудования: к примеру, в него должны включить датчики дождя и света и обогрев лобового стекла.

По данным издания, сейчас опытные экземпляры Lada Largus FL (FaceLift) направляются в разные регионы России для прохождения ходовых испытаний. По слухам, на долю обновленного "Ларгуса" выпали даже пытки якутскими морозами и кавказским высокогорьем.

Официально дата появления новинки в продаже не называется, но вероятнее всего, это произойдет во второй половине нынешнего года.