"Спартак" рискует лишиться Шюррле до апреля из-за карантина

Немецкий футболист московского "Спартака" Андре Шюррле не сможет вернуться в клуб после поездки в Германию. Перед возвращением в состав ему придется уйти на карантин, поскольку Германия входит в список стран, по приезду из которой нужно уходить в изоляцию.

На протяжении 14 дней Шюррле придется держать карантин, следовательно, возобновить тренировки со "Спартаком" он сможет не раньше апреля, сообщает Спорт24.Ru. В Германию он отправился из-за полученного повреждения – там он восстанавливается.

Напомним, что Шюррле выступает за красно-белых с лета 2019 года. За это время он принял участие в 18 матчах, в которых он стал автором двух голов и четыре голевых передач.