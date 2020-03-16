Альпинист получил травмы, сорвавшись с горы на перевале Географов

ЧП в районе перевала Географов города Кировска. Там с горы сорвался альпинист. Об этом передает ГТРК "Мурман" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сигнал поступил сегодня на пульт дежурного. Выяснилось, что по маршруту в районе перевала двигалась большая группа альпинистов. Один из туристов, петербуржец, при падении получил травмы спины и ноги. Спасатели вовремя пришли на помощь пострадавшему.

Как рассказали в ведомстве, быстро найти туристов удалось, так как группа зарегистрировалась с соблюдением всех правил и передвигалась в соответствии с заявленным маршрутом.