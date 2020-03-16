ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус

Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Центробанка России.

Отмечается, что ЦБ выдает кредитным организациям "чистые" банкноты, которые выдерживаются с момента печати до поступления две недели.

В Банке РФ напомнили, что согласно информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус живет на бумажном носителе не менее четырех суток.

Подчеркивается, что подобные меры нужно соблюдать и при наборе ПИН-кода в ходе оплаты покупок картой – лучше всего бесконтактные платежи.

В свою очередь, пресс-служба "Госзнака", производителя бумажных денег в России, сообщила о том, что банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов.

На данный момент коронавирусом COVID-19 в 143 странах мира инфицированы более 169 тысяч человек, выздоровело более 77 тысяч, умерло 6,5 тысяч.