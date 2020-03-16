Заместитель главы администрации Барнаула попался на крупной взятке. Видео

Следственный комитет обнародовал кадры задержания заместителя главы администрации Барнаула, которого в понедельник, 16 марта, навестили сотрудники ФСБ России и СК РФ.

По версии следствия, в минувшем году, чиновник, в чью компетенцию входили сферы градостроительства и земельных отношений, вступил в сговор с директором АО СЗ "Барнаулкапстрой". От последнего замглавы городской администрации получил почти три миллиона рублей.

Подозреваемый обещал коммерсанту общее покровительство и благожелательное отношение к возглавляемой им компании.

В конечном итоге незаконное обогащение обернулось заведением уголовного дела по статье "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере". Подобное преступление карается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Кроме того, суд может наказать злоумышленника крупным штрафом.