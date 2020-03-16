Провизию в подтопленные костромские деревни завезли заранее

В подтопленные деревни Костромской области заранее завезли провизию. Напомним, на данный момент подтоплены три муниципалитета области, и уровень воды все еще поднимается. Такие данные по весеннему половодью сообщили ГТРК "Кострома" сотрудники отдела оперативных дежурных региональной администрации.



За последние сутки вода в реке Ветлуге поднялась на 51 сантиметр, в Унже – на 30 и в реке Костроме – на 36 см. Из-за разлива рек в настоящий момент прервано сообщение с пятью населенными пунктами в Пыщугском, Кадыйском и Судиславском районах. Как рассказали главы районов, лекарственные препараты и продукты питания сюда завезли заранее. К примеру, в селе Михайловица запасов продовольствия должно хватить на двадцать дней, а лекарств – на 90 дней.



"В этом году году запасы снега достаточно низкие, поэтому такого активного паводка как мы наблюдали в течение последних нескольких лет быть не должно. Однако отдельные населенные пункты могут быть отрезаны от большой земли. Необходимо обязательное участие руководителей в этих проблемах, они должны сами выезжать на места и вникать во все проблемы. Необходимо добиться того, чтобы люди, отрезанные от большой земли, не испытывали при этом трудностей", — заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников.