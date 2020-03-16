Голикова: в 7 случаях из 93 заражение коронавирусом произошло внутри России

Новая статистика по коронавирусу COVID-19: в России зарегистрировано 93 заболевших. При этом 86 случаев заражения — завозные, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова на координационном совете при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Телеканал "Россия 24" вел прямую трансляцию с заседания координационного совета. Татьяна Голикова подчеркнула, что четверо из заболевших в России уже выздоровели. Сейчас заболевания у 57 человек протекает в легкой форме практически без симптомов. Только у двоих пациентов состояние оценивается как средней тяжести – у них наблюдается незначительная одышка. Но никому из них, добавила Голикова, перевод на искусственную вентиляцию легких не требуется.

Роспотребнадзор направит тест-системы по выявлению коронавируса во все российские регионы. Тест-системы будут доставлены в лаборатории третьей и четвертой групп патогенности, использующие методы, не предполагающие выделение возбудителя. При этом, пояснила Татьяна Голикова, все регионы должны провести проверку персонала перед этим и получить согласие на работу с этими тест-системами.

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