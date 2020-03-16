Пришедшего в ямальский порт белого медведя прогнали оглушительными гудками

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В России запретят выпуск и обращение криптовалюты
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Вести.Hi-tech
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Сотовые операторы предупреждают: подорожание связи неизбежно
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Авто.Вести.Ru
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Базовая комплектация Skoda Karoq: старт продаж и российские цены
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Вести в 20.00
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Старый Свет готовится к потерям
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- Поправки в Конституцию поддержали во всех регионах
Вести.Регионы
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"Дальневосточной ипотеки" исполнилось 100 дней
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Вести-Москва
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Свободное посещение в столичных школах: как проходит дистанционное обучение
- В московских поликлиниках заработала система распределения потоков пациентов
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Вести.Наука
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Рак научились находить по ДНК микробов
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Телеканал "Культура"
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В Ханты-Мансийске подвели итоги фестиваля "Дух огня"
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Москва 24
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Какие товары могут подорожать в России
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Россия закрывает границу с Белоруссией
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Эпидемия коронавируса обрушила промпроизводство в КНР
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"Аэрофлот" и РЖД отменяют рейсы в Европу и Азию
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