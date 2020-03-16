Правительство запускает сайт стопкоронавирус.рф

Правительство запускает специальный интернет-ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о распространении вируса в России.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на заседании координационного совета при кабинете министров РФ по борьбе с распространением инфекции.

По его словам, важная задача заключается в том, чтобы не только информировать население о профилактике коронавируса, но и вести работу по опровержению слухов и ложной информации.

Чернышенко подчеркнул, что на портале в режиме онлайн будет отражаться информация по ситуации в России и другим странам мира.

Он сообщил также, что подготовлена бесплатная горячая линия по коронавирусу: 8(800)200-01-12.

На настоящий момент коронавирусом COVID-19 в 143 странах мира инфицированы более 169 тысяч человек, выздоровело более 77 тысяч, умерло 6,5 тысяч.