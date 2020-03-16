"Татнефть" перевела ряд сотрудников на удаленную работу

Гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов издал 16 марта приказ о переводе ряда сотрудников компании на удаленную работу. Цель приказа — соблюдение правительственного плана по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Списки сотрудников, которых переведут на удаленную работу, подготовят до 17 марта. Приказ об удаленной работе действует в "Татнефти" до особого распоряжения гендиректора, сообщает "Интерфакс".

Взаимодействие с работающими удаленно сотрудниками наладят с помощью электронной почты и других электронных каналов связи, подчеркивает компания.

Все совещания в компании начнут проводить только в удаленном формате конференц-связи. ИТ-блоку компании поручено обеспечить доступ к рабочим информационных системам с домашних компьютеров сотрудников.

Для технической поддержки пользователей работает круглосуточный call-центр.