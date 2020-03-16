У BMW станет вдвое меньше бензиновых и дизельных моторов

Вместе со своим отчетом о финансовом положении концерна за 2019 год BMW Group обнародовала и кое-какие планы на будущее. Уже в следующем году фирма планирует начать масштабное сокращение числа моделей с традиционными ДВС.

"До 50% традиционных вариантов силовых агрегатов будут исключены из ассортимента с 2021 года в рамках перехода к созданию интеллектуальных транспортных архитектур", - говорится в официальном заявлении BMW. При этом уточняется, что апофеоз упомянутого сокращения должен прийтись на период после 2022 года.

Слайд BMW

Кроме того, в фирме не исключили вероятности отказа от некоторых нишевых моделей или модификаций имеющихся моделей, не пользующихся особым спросом. Однако при этом в BMW не собираются прекращать экспансию в неосвоенные пока сегменты, хотя и оговорились, что речь пойдет в первую очередь о наиболее прибыльных секторах. Возможно, это следует считать намеком на скорое появление принципиально новых вседорожников.

В целом же масштабная реформа задумана ради режима максимальной экономии: концерну требуются средства для разработки новых гибридных и электрических моделей, и поэтому в BMW рассчитывают за счет сокращения модельного ряда сэкономить до 12 миллиардов евро. А в электромобилях BMW видит серьезный потенциал: по расчетам аналитиков концерна, в следующем году спрос на "зеленый" транспорт удвоится и впоследствии будет прирастать ежегодно минимум на 30%.

Соответственно, баварская фирма рассчитывает пополнить свой модельный ряд 25 новыми электрокарами и гибридами к 2023 году.