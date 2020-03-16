Минсельхоз поручил регионам создать запасы основных продуктов на 2 месяца

Минсельхоз РФ поручил регионам создать запасы основных продуктов сроком на 2 месяца, сообщили в пресс-службе министерства по итогам оперативного совещания, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

В министерстве создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках.

Патрушев поручил регионам постоянно следить за объемами продовольствия и цены в торговых сетях. В ходе совещания региональные руководители АПК и отраслевых ассоциаций обсуждали обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в текущей ситуации.

Представители региональных АПК сообщили, что нет скачков стоимости продуктов на прилавках, включая основные — макароны, консервы и крупы. Сейчас ситуация на агропродовольственном рынке России стабильная, отметил Патрушев.