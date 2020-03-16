Федерация бобслея: никаких угроз проведению в Сочи чемпионата России нет

Чемпионат России по бобслею и скелетону состоится в Сочи, как и планировалось. Мероприятие пройдет с 24 по 25 марта. На данный момент угроз для проведения масштабного спортивного события в срок нет, — сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на спортивно-технического директора Федерации бобслея России Григория Аксенова.

"В турнире примут участие менее тысячи человек и он будет проходить на объекте с ограниченным доступом", — уточнил Аксенов.

Напомним, Чемпионат России по бобслею и скелетону станет в этом сезоне заключительным. 24 марта в рамках состязаний разыграют медали в мужском бобслее, женском скелетоне и женском монобобе, а 25 марта назовут чемпионов страны в женском и мужском бобслее, а также в мужском скелетоне.